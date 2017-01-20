日職》合約最後一年 松坂大輔還是二軍出發

松坂大輔合約進入最後一年。（取自體育報知）

〔記者石毓琪／綜合報導〕「平成怪物」松坂大輔與軟銀的合約來到最後一年，為一展復活的企圖心，他在季末還主動參加波多黎各冬季聯盟，不過2月的春訓他將從二軍出發。

松坂大輔2014年底和軟銀簽下3年總值12億日圓的大約重返日職，隔年8月就因舊傷復發開刀，踏入漫長復健之路，去年長時間於二軍繼續在傷痛和比賽掙扎，總算在軟銀一軍最後一場例行賽登板，然而卻投出單局失5分、防禦率高達18的成績黯淡收場。

儘管如此，季末松坂大輔沒有放棄想投球的野心，他前往波多黎各冬季聯盟加強訓練，最後一場比賽更投出優質先發的佳作，7局只用了88球失1分，也是他投球局數最長的一戰，總計4場先發留下0勝3敗、防禦率2.70。

今天軟銀球團宣布，松坂大輔將連續2年隨二軍參與2月宮崎春訓，對此，監督工藤公康表示，希望松坂按照自己的節奏調整，在紅白熱身賽、春訓的公開賽好好地投。