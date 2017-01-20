日職》合約最後一年 松坂大輔還是二軍出發
2017/01/20 21:50
松坂大輔合約進入最後一年。（取自體育報知）
〔記者石毓琪／綜合報導〕「平成怪物」松坂大輔與軟銀的合約來到最後一年，為一展復活的企圖心，他在季末還主動參加波多黎各冬季聯盟，不過2月的春訓他將從二軍出發。
松坂大輔2014年底和軟銀簽下3年總值12億日圓的大約重返日職，隔年8月就因舊傷復發開刀，踏入漫長復健之路，去年長時間於二軍繼續在傷痛和比賽掙扎，總算在軟銀一軍最後一場例行賽登板，然而卻投出單局失5分、防禦率高達18的成績黯淡收場。
儘管如此，季末松坂大輔沒有放棄想投球的野心，他前往波多黎各冬季聯盟加強訓練，最後一場比賽更投出優質先發的佳作，7局只用了88球失1分，也是他投球局數最長的一戰，總計4場先發留下0勝3敗、防禦率2.70。
今天軟銀球團宣布，松坂大輔將連續2年隨二軍參與2月宮崎春訓，對此，監督工藤公康表示，希望松坂按照自己的節奏調整，在紅白熱身賽、春訓的公開賽好好地投。
相關新聞
- 日職》平成怪物回來了 松坂大輔繳冬盟代表作
- 日職》松坂大輔4局失2分 冬盟先發三連敗
- 日職》漸入佳境 松坂大輔冬盟先發5局失1分
- 日職》遠赴波多黎各備戰 松坂大輔盼明年找回身手
- 日職》松坂大輔波國冬盟初登板 4局失2分狂投保送
推薦新聞
-
NBA》首度獲選明星賽先發 巴特勒：極大的榮耀！2017/01/20 19:30
-
中職》合約終於敲定 恰恰：感謝有延續球員生涯的機會2017/01/20 18:50
-
桌球》雙林配再爆冷 殺進匈牙利女雙四強2017/01/20 18:37
-
MLB》一朗名人堂候補呼聲高 美媒期待克蕭、神鱒2017/01/20 18:37
-
中職》彭政閔月薪70萬 將打破大郭40歲最高薪紀錄2017/01/20 18:16