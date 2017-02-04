經典賽》替補大谷翔平 「九州達比修」武田翔太進日本隊
2017/02/04 16:12
武田翔太。（美聯社）
〔記者林子翔／綜合報導〕「投打二刀流」大谷翔平因腳傷辭退經典賽，日本隊監督小久保裕紀今天宣布，由軟銀投手武田翔太替補。
武田翔太擁有「九州的達比修」的稱號，他上季繳出14勝8敗，防禦率2.95，在183局的投球中送出144次三振，主要的變化球有曲球、滑球，最快球速有150公里，變化球最慢有107公里。
武田翔太在2015年球季也繳出13勝、6敗、防禦率3.17的成績，連兩年繳出10勝以上的成績，是軟銀陣中主力投手。他也是2015年世界12強棒球賽的日本代表隊選手。
武田翔太。（美聯社）
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