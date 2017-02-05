中職》最強吉祥物強勢回歸 「大義」瞎趴造訪SBL
2017/02/05 07:57
吉祥物「大義」模仿麥可傑克森經典動作。（記者黃志源攝）
〔體育中心／綜合報導〕超人氣吉祥物「大義」在義大轉手富邦後，去年10月28日總冠軍戰最後一場主場賽事擔任開球嘉賓，雖然由於中職進入休賽季，未來也可能因為球隊換東家難再見，不過他昨天出現在SBL富邦主場一戰，為球迷帶來滿滿驚喜。
「#別再說哥都沒有預告」、「#帥哥降臨籃球場」，受邀串場SBL在高雄巨蛋的比賽，大義前一晚即預告自己將在比賽期間登場，昨晚富邦、裕隆一役，大義不但在中場表演時亮相，場邊也少不了它的身影。球迷也在他的粉絲專頁紛紛留言回應，許願希望能常常看到大義，除了大義到場支持SBL，前義大犀牛啦啦隊「Rhino Angels」成員Grace、卡卡，以及富邦悍將球員林威廷也有到場觀賽。
前中職人氣吉祥物「大義」，昨晚出現在SBL富邦主場比賽，帶給球迷歡樂。（記者黃志源攝）
前中職人氣吉祥物「大義」，昨晚出現在SBL富邦主場比賽，帶給球迷歡樂。（記者黃志源攝）
前中職人氣吉祥物「大義」，昨晚出現在SBL富邦主場比賽，帶給球迷歡樂。（記者黃志源攝）
當天鹅湖音樂響起，吉祥物「大義」即搞笑跳著芭蕾舞。（記者黃志源攝）
當天鹅湖音樂響起，吉祥物「大義」即搞笑跳著芭蕾舞。（記者黃志源攝）
大義穿著時髦驚喜出現SBL賽場。（取自大義臉書）
大義穿著時髦驚喜出現SBL賽場。（取自大義臉書）
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