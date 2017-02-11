NBA》6年多前推文被認為批詹皇轉隊 杜蘭特鄭重澄清...

詹姆斯在2010年7月8日轉隊熱火。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在2010年夏天宣布轉隊熱火，與魏德和波許組成3巨頭，震撼各界。當時人在雷霆的杜蘭特（Kevin Durant）曾對「抱腿」嗤之以鼻，還發了一條被認為是批評詹姆斯的決定，杜蘭特如今卻澄清表示不是針對他。

詹姆斯當時在2010年7月8日從騎士轉隊熱火後，杜蘭特在當年的7月16日於推特上發文，「現在是每個人都想去熱火與湖人抱腿了嗎？讓我們重新找回競爭力，把這些人打敗！」

不過，杜蘭特近期接受著名體育評論員西蒙斯（Bill Simmons）訪問時談到此事澄清，「讓我來澄清這件事情，很多人說我在推特上攻擊他（詹姆斯），但如果你看我發文的時間，那是在該月的後面（2010年7月），你知道為何嗎？」

杜蘭特表示，當時看到一篇報導，前明星球員哈德威（Penny Hardaway）在採訪中說，「我希望能為熱火打球，我認為我可以幫助球隊拿到冠軍。」杜蘭特說明，當時哈德威早就離開球場3年了，認為這是一篇假新聞，所以他就在推特上發文。

「我沒有批評他（詹姆斯）。」杜蘭特說明，「我是在批評我讀到那篇假新聞的哈德威，所以很多人都誤會了。」

杜蘭特。（資料照，法新社）

杜蘭特曾在推特上發文，「現在是每個人都想去熱火與湖人抱腿了嗎？」（圖片取自推特）