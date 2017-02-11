日職》軟銀再灑大錢 3年15億日圓網羅古巴巨砲
2017/02/11 12:34
戴斯潘。（資料照，記者廖耀東攝）
〔體育中心／綜合報導〕剛確定打經典賽的古巴巨砲戴斯潘（Alfredo Despaigne），本季確定轉戰軟銀，合約為3年15億日圓（約新台幣4.13億元），盼能補足軟銀長打火力，目標重返日本一。
戴斯潘去年在羅德繳出24轟、92分打點、2成80的打擊率，他過去3年球季都待在羅德隊，無疑是陣中主砲。但去年季後不接受羅德價碼，交涉破裂。戴斯潘最後以3年15億日圓加入軟銀。
戴斯潘代表古巴隊打過前2屆經典賽和12強賽，今年的經典賽他也入選，可說是古巴隊的主力打者。
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