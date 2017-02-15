NBA》傷後首度練球 林書豪自爆狀況差
2017/02/15 08:40
林書豪傷後首度參加練球。（取自籃網官網）
〔記者陳人齊／綜合報導〕連續缺陣3個多禮拜的林書豪今天首度參加球隊的全場練習，總教練亞特金森（Kenny Atkinson）也宣佈林書豪將在2/25對金塊復出，但林書豪似乎休兵太久，對今天練球的表現並不是很滿意。
練完球後林書豪說：「我的狀況不是很好，但還是能競爭。」他本季2度因大腿拉傷缺陣，只替籃網打了12場比賽。
亞特金森則表示，接下來還有10天能讓林書豪調整，而且他今天投了許多好球，相信他會越來越好的。
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