NBA》傷後首度練球 林書豪自爆狀況差

林書豪傷後首度參加練球。（取自籃網官網）

〔記者陳人齊／綜合報導〕連續缺陣3個多禮拜的林書豪今天首度參加球隊的全場練習，總教練亞特金森（Kenny Atkinson）也宣佈林書豪將在2/25對金塊復出，但林書豪似乎休兵太久，對今天練球的表現並不是很滿意。

練完球後林書豪說：「我的狀況不是很好，但還是能競爭。」他本季2度因大腿拉傷缺陣，只替籃網打了12場比賽。

亞特金森則表示，接下來還有10天能讓林書豪調整，而且他今天投了許多好球，相信他會越來越好的。