NBA》爭議判決引熱議 巴特勒：犯規就是犯規（影音）
2017/02/17 16:40
〔記者張浩群／綜合報導〕公牛今天靠著一哥巴特勒（Jimmy Butler）爭議罰球，以104：103氣走作客的塞爾提克。這個吹判引發外界熱議，也讓綠衫軍相當不滿。對此，當事人巴特勒還原事發狀況，防守他的史馬特（Marcus Smart）確實有點到他的手肘。
綠衫軍在末節最後4.5秒，仍以103：102領先公牛，公牛擁有最後一波的球權，最後一擊交由巴特勒執行，他跳投出手沒進，以為比賽就此結束時，未料裁判突然響哨，吹防守球員史馬特打手犯規，讓巴特勒在0.9秒獲得兩罰機會，幫助公牛隊扭轉戰局，一個判決兩樣情，公牛主場球迷嗨到破表，而綠衫軍球員則是難掩失落。
談到這個影響勝負的爭議判決，史馬特表示，巴特勒當下轉頭向裁判抱怨，哨聲就響了，他沒想到裁判竟然吹他犯規，「我認為我已經做了很好的防守。」史馬特這樣說道。
對此，巴特勒也回應，「犯規就是犯規，對方確實有碰到我的手肘，我不管其他人怎麼說，如果他沒犯規，那一球我絕對會進。」
相關新聞
- NBA》這球犯規？ 巴特勒「罰球」絕殺讓塞隊超不滿（影音）
- NBA》0.9秒兩罰俱中 公牛巴特勒完成奇蹟逆轉
- NBA》向詹皇看齊 沃爾飛身追魂鍋驚艷全場（影音）
- NBA》就這麼一天 魏少與杜蘭特有望復合
- NBA》T.湯普森熱戀卡戴珊 想花六千萬搞婚禮
推薦新聞
-
NBA》「想在沙加緬度退休」表弟盼今夏能與國王續約2017/02/17 17:51
-
中職》4名小將齊開轟 富邦悍將再勝中國江蘇2017/02/17 17:39
-
經典賽》賽季考量婉拒徵招 克蕭：艱難的決定2017/02/17 15:22
-
NBA》這球犯規？ 巴特勒「罰球」絕殺讓塞隊超不滿（影音）2017/02/17 13:35
-
MLB》郭泓志這項鬼神紀錄 史上第2貴救援王也難破2017/02/17 13:04