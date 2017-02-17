NBA》爭議判決引熱議 巴特勒：犯規就是犯規（影音）

〔記者張浩群／綜合報導〕公牛今天靠著一哥巴特勒（Jimmy Butler）爭議罰球，以104：103氣走作客的塞爾提克。這個吹判引發外界熱議，也讓綠衫軍相當不滿。對此，當事人巴特勒還原事發狀況，防守他的史馬特（Marcus Smart）確實有點到他的手肘。

綠衫軍在末節最後4.5秒，仍以103：102領先公牛，公牛擁有最後一波的球權，最後一擊交由巴特勒執行，他跳投出手沒進，以為比賽就此結束時，未料裁判突然響哨，吹防守球員史馬特打手犯規，讓巴特勒在0.9秒獲得兩罰機會，幫助公牛隊扭轉戰局，一個判決兩樣情，公牛主場球迷嗨到破表，而綠衫軍球員則是難掩失落。

談到這個影響勝負的爭議判決，史馬特表示，巴特勒當下轉頭向裁判抱怨，哨聲就響了，他沒想到裁判竟然吹他犯規，「我認為我已經做了很好的防守。」史馬特這樣說道。

對此，巴特勒也回應，「犯規就是犯規，對方確實有碰到我的手肘，我不管其他人怎麼說，如果他沒犯規，那一球我絕對會進。」