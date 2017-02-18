網球》鹿特丹公開賽 松加擊敗頭號種子、迪米不敵高芬

松加。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕鹿特丹公開賽進行到四強名單出爐，世界排名11的高芬（David Goffin）以6：4、1：6、6：3擊敗排名12的保加利亞選手迪米特洛夫（Grigor Dimitrov），一報澳網之仇；世界排名第8的2號種子提姆（Dominic Thiem）不敵法國赫伯特（Pierre-Hugues Herbert）爆冷出局。松加則以直落二擊敗大會第一種子西利奇。

高芬在澳網八強戰中以3：2、2：6、4：6不敵迪米特洛夫，這次在鹿特丹兩人繼續演出實力相當的高水準比賽，第二盤多次的多拍來回讓觀眾看得好不興奮，而這場三盤大戰由高芬勝出，將在四強賽面對赫伯特。

籤表上半部，一路上都沒有打到第三盤的法國「阿里」松加（Jo-Wilfried Tsonga）以7：6、7：6直落二拍落頭號種子西利奇（Marin Cilic）；「小火車」柏蒂奇（Tomas Berdych）也以6：3、6：3直落二打敗斯洛伐克好手克里贊（Martin Klizan），兩人將在四強戰對壘。

高芬拍落迪米特洛夫晉級四強。（歐新社）

赫伯特。（資料照，歐新社）