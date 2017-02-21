MLB》名投火力全開 「跟李維拉比較是侮辱我！」

〔體育中心／綜合報導〕與大聯盟救援王李維拉（Mariano Rivera）相提比論光榮嗎？名人堂投手高薩基（Goose Gossage）不這麼想，反倒認為這是在汙辱他！

高薩基活躍於70-80年代，被視為是最早一批具有宰制力的終結者，生涯奪下310次救援成功，有別於現代終結者多半只投1局，高薩基最自豪的是能吃下3局的續航能力，所以無法忍受人們將只投1局的李維拉、查普曼拿來比較。

「我不是不尊重MO（李維拉）所做所為，但請別將我拿來跟他比較，這是汙辱，確實如此。」高薩基表示，這些投手在3分領先投1局就能拿救援成功，「我只是想點出，MO有多少次救援成功是在領先3分投1局所拿下？如果有人連這種情況都拿不到救援成功，他們不該待在大聯盟。」

當記者提到人們認為李維拉是史上最偉大的後援投手時，高薩基直言這是鬼扯，「先投投看我以前的模式再來比較吧，Bruce Sutter、Rollie Fingers這些人都有達到門檻，我敢說現在的佈局投手比終結者重要太多了。」

高薩基大聯盟生涯22年吃下1809.1局，他曾在1975年力投141.2局，但只拿下26次救援成功；李維拉生涯19年投1283.2局，單季最多局是2001年的80.2局，拿下高達50次救援成功。