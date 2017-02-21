NBA》「我還愛著你！」表弟向沙加緬度哽咽告別
2017/02/21 19:38
從國王交易到鵜鶘，卡森斯將離開沙加緬度。（資料照，美聯社）
〔記者石毓琪／綜合報導〕明星賽剛落幕卻傳重量級交易，「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）下半球季將從國王轉戰鵜鶘，離別前夕，卡森斯於餞別會發表感言，不捨之情溢於言表。
國王宣布將明星中鋒卡森斯和前鋒卡斯比（Omri Casspi）交易至鵜鶘，換來艾文斯（Tyreke Evans）、希爾德（Buddy Hield）、蓋洛威（Langston Galloway）3名球員以及2017前2輪選秀權，為今年交易投下震撼彈。卡森斯預計在明天飛往紐奧良，談到即將離開待了7年之久的沙加緬度，難得展現感性一面，發表感言還一度哽咽。
「我對這座城市的愛從沒變過，即使我不在了也不會改變。這裡的每個家庭、每個靈魂於我都有意義。我只是不再穿著國王的球衣，但一切都將一樣，我的愛依然會留在這座城市，並且還會持續下去。」卡森斯說。
一週前卡森斯一度表態，沙加緬度是自己的家，「我忠於這座城市、忠於我的球迷和球團」希望能和國王續約，甚至留在國王退休，可惜最後事與願違。卡森斯舊約還剩1年待走，原本他將在明年夏天成為自由球員，並挑戰一紙5年2.09億美元大約，不過新東家鵜鶘據傳將在7月開給他5年1.79億美元（約新台幣55.5億元）的合約。
卡森斯本季場均27.8分10.6籃板，明星賽前單季累積17次技術犯規，他將因此面臨一場禁賽處分。
My friend got transferred to another city because of his job. He had some things to say. Rough to watch. pic.twitter.com/iBRyMf1UP7— Carmichael Dave （@CarmichaelDave） February 21, 2017
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