NBA》「我還愛著你！」表弟向沙加緬度哽咽告別

從國王交易到鵜鶘,卡森斯將離開沙加緬度。(資料照,美聯社)

〔記者石毓琪/綜合報導〕明星賽剛落幕卻傳重量級交易,「表弟」卡森斯(DeMarcus Cousins)下半球季將從國王轉戰鵜鶘,離別前夕,卡森斯於餞別會發表感言,不捨之情溢於言表。

國王宣布將明星中鋒卡森斯和前鋒卡斯比(Omri Casspi)交易至鵜鶘,換來艾文斯(Tyreke Evans)、希爾德(Buddy Hield)、蓋洛威(Langston Galloway)3名球員以及2017前2輪選秀權,為今年交易投下震撼彈。卡森斯預計在明天飛往紐奧良,談到即將離開待了7年之久的沙加緬度,難得展現感性一面,發表感言還一度哽咽。

「我對這座城市的愛從沒變過,即使我不在了也不會改變。這裡的每個家庭、每個靈魂於我都有意義。我只是不再穿著國王的球衣,但一切都將一樣,我的愛依然會留在這座城市,並且還會持續下去。」卡森斯說。

一週前卡森斯一度表態,沙加緬度是自己的家,「我忠於這座城市、忠於我的球迷和球團」希望能和國王續約,甚至留在國王退休,可惜最後事與願違。卡森斯舊約還剩1年待走,原本他將在明年夏天成為自由球員,並挑戰一紙5年2.09億美元大約,不過新東家鵜鶘據傳將在7月開給他5年1.79億美元(約新台幣55.5億元)的合約。

卡森斯本季場均27.8分10.6籃板,明星賽前單季累積17次技術犯規,他將因此面臨一場禁賽處分。

My friend got transferred to another city because of his job. He had some things to say. Rough to watch. pic.twitter.com/iBRyMf1UP7