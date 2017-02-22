SBL》富邦勇士球員親自動手包裝 用籃球幫孩子圓夢

富邦勇士籃球隊共同認捐籃球，替偏鄉學童圓夢。（富邦勇士提供）

〔體育中心／綜合報導〕富邦勇士響應富邦慈善基金會「認一個希望 暖一個未來」公益活動，與球隊共同購買120顆斯柏汀5號籃球，並由富邦育樂總經理蔡承儒與勇士隊總教練顏行書、全隊隊員一同將認捐的籃球裝箱打包，希望把愛心傳遞給偏鄉孩童，一圓他們的籃球夢。

「認一個希望 暖一個未來」是富邦慈善基金會第4年舉辦的公益活動，基金會號召富邦集團全體同仁透過認捐或小額捐款的方式，一圓偏鄉孩童的兒童節禮物願望，並由富邦愛心志工協助整理物資、運送物品至學校，至今活動累積前3年已實現26,229個孩子的夢想，今年也將9,003個孩子的願望達成。今日富邦勇士的球員們也趁著練球前將認捐的籃球裝箱打包，並親手寫下要送達的地點，包含 :花蓮、澎湖、嘉義、桃園、台南等多所國中國小。

蔡承儒受訪時說：「弱勢經濟的學童資源較匱乏，而一顆籃球可能就是他們最想要的禮物，也可能開啟他們未來的希望，富邦勇士一直致力於籃球與公益，因此每年都積極響應活動，希望能將認捐的籃球送給以籃球為願望的偏鄉孩童，鼓勵他們實現夢想。」

首次參加此活動的隊長蔡文誠表示，「公益活動非常有意義，希望收到籃球的孩子可以感受到大家的心意，努力實現夢想。」主控林書緯則說，「有機會付出愛心並鼓勵同為喜愛籃球的孩童，非常開心。」陳孝榮提到，他曾多次參加富邦公益活動，「親身到偏鄉與孩童打籃球可以感受到他們的熱情，這讓我很難忘，希望這樣有意義的行動可以一直持續下去。」

富邦勇士共同將認捐籃球裝箱打包，圖左為隊長蔡文誠。（富邦勇士提供）

富邦育樂總經理蔡承儒親自率全隊裝箱打包傳遞愛心。（富邦勇士提供）

富邦勇士主控林書緯。（富邦勇士提供）

富邦勇士隊包提傑（左）、陳孝榮。（富邦勇士提供）