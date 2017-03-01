台日對抗賽》對日本救援成功 陳禹勳感性寫臉書
2017/03/01 11:32
陳禹勳。（資料照，記者林正坤攝）
〔體育中心／綜合報導〕中職聯隊終結者「鄉長」陳禹勳昨天救援1局無失分，率隊擊敗日本奪救援成功，賽後他在臉書表示，「我會一輩子記得今天…」
陳禹勳昨在9局下救援，面對全壘打王筒香嘉智先飆出三振，隨後被中田翔擊出二壘安，但分別讓平田良介、松田宣浩出局，沒有失分，漂亮進帳救援成功。
陳禹勳賽後在臉書感性寫道，一輩子都會記得這天，「謝謝大家，不離不棄，很開心在歷史上贏日本的比賽上場關門！一直想著不讓你們失望！」不少球迷也為鄉長加油打氣，「那個飄髮彷彿雷神，雖然球速有一點差距，但難掩當中的帥氣！」、「國際賽之王，繼續加油！」
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