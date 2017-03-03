滑板奧運夢 名飯店健身教練Penny挑戰極限

健身教練朱珮瑜夢想拚上奧運。（台北W飯店提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕W飯店專屬健身教練「Penny」朱珮瑜，持有體適能、拳擊和TRX等多項專業教練證照，但其實他的專長是衝浪板和滑板，更是台灣數一數二的女性滑板高手，挑戰2020年東京奧運女子滑板項目，是他最大的夢想。

滑板首次被納入奧運項目，讓熱愛滑板的朱珮瑜燃起國手夢，希望能代表台灣參與奧運，他說，「去年得知滑板進軍奧運的消息，心情超激動，重新找回玩滑板的動力，也開始利用工作的空閒苦練。」

國中因為哥哥的啟蒙，朱珮瑜才投入滑板運動，一玩就是10年，曾於2003 ESPN台北巡迴賽和男子選手競賽，並拿下第6名的佳績，但因為台灣缺乏舞台，加上極限運動容易受傷，所以才開始轉往衝浪。

曾經空窗五年沒有從事滑板運動，32歲的朱珮瑜靠著苦練和天賦，在去年的台北國際極限大賽，拿下第二名的佳績，對他是很大的鼓舞，朱珮瑜表示，2020年我也逼近35歲，這將是我第一次，也是最後一次奧運，希望能帶領台灣站上國際舞台。