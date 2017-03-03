MLB》返洋基首場春訓賽 查普曼火球狂飆（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕洋基「火球男」查普曼（Aroldis Chapman）今天在春訓首度出賽，主投1局飆出2K沒有失分，還投出160公里的火球，狀況看似不錯，賽後他淡定的表示，這個階段要先以控球為主，球速不是最重要的。

查普曼表示，重返洋基讓他感到很興奮，也希望能夠一直在這裡打球，談起今天飆出160公里的球速，查普曼則淡定的說：「現在這個階段球速並非最重要的，重要的是控球，這是我現在仍在努力的部分。」

根據Statcast™紀錄，查普曼上季包辦球速排行榜得的前幾名，而最快的一顆是他在7月18日面對金鶯時所飆出的105.1英哩（約169公里），因此外界也很期待，他今年能否再寫下新紀錄。

今天面對金鶯，查普曼在4局時登場，投了1局沒有失分，送出2次三振，最快球速160公里，平均球速約落在157至159公里。對於查普曼的表現，總教練吉拉迪（Joe Girardi）表示，查普曼的變速球看起來不錯，並強調現階段不用一直催球速，還有其他東西比球速重要，「但現在還有很多時間，他可以好好為新球季準備，這是不用懷疑的。」

查普曼。（美聯社）