MLB》返洋基首場春訓賽 查普曼火球狂飆（影音）

〔體育中心/綜合報導〕洋基「火球男」查普曼(Aroldis Chapman)今天在春訓首度出賽,主投1局飆出2K沒有失分,還投出160公里的火球,狀況看似不錯,賽後他淡定的表示,這個階段要先以控球為主,球速不是最重要的。

查普曼表示,重返洋基讓他感到很興奮,也希望能夠一直在這裡打球,談起今天飆出160公里的球速,查普曼則淡定的說:「現在這個階段球速並非最重要的,重要的是控球,這是我現在仍在努力的部分。」

根據Statcast™紀錄,查普曼上季包辦球速排行榜得的前幾名,而最快的一顆是他在7月18日面對金鶯時所飆出的105.1英哩(約169公里),因此外界也很期待,他今年能否再寫下新紀錄。

今天面對金鶯,查普曼在4局時登場,投了1局沒有失分,送出2次三振,最快球速160公里,平均球速約落在157至159公里。對於查普曼的表現,總教練吉拉迪(Joe Girardi)表示,查普曼的變速球看起來不錯,並強調現階段不用一直催球速,還有其他東西比球速重要,「但現在還有很多時間,他可以好好為新球季準備,這是不用懷疑的。」

查普曼。(美聯社)