經典賽》隊長挺身而出！ 林智勝2壘安率台灣攻大局（影音）

2017/03/07 13:20

〔記者龔乃玠／綜合報導〕台灣隊6局下攻勢再起，林智勝在滿壘擊出二壘安打，幫助台灣打破鴨蛋，並在林益全的高飛犧牲下攻下大局。

6局下，胡金龍擊出台灣隊第4支安打，張志豪擊出投手前滾地球，一度要形成雙殺，未料以色列投手歐蘭（R.C. Orlan）暴傳失誤，加上控球不穩又保送蔣智賢，幫助台灣隊攻占滿壘，迫使以色列更換投手Tyler Herron。

滿壘之際，林智勝擊出深遠的二壘安打，終於幫助台灣打回2分，並且攻占二三壘，下棒林益全再敲出高飛犧牲打，台灣隊攻下3分大局，截至6局結束，台灣以3：6落後。

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