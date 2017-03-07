經典賽》首戰出師不利 台灣隊遭以色列強攻15分、20安破紀錄
2017/03/07 16:35
以色列全場敲出20安，15分痛擊台灣隊，也寫下不少紀錄。（特派記者陳志曲攝）
〔記者石毓琪／綜合報導〕台灣隊今早展開經典賽首戰，對上以色列卻踢到鐵板，先發投手郭俊麟首局僅抓下2出局狂失4分，7局上又因連續安打和失誤丟掉5分大局，7：15吞下敗仗，以色列猛攻20安、15分，不僅打破台灣隊上一屆對古巴一役的紀錄，也是經典賽史上單隊安打第2多。
台灣隊今天對以色列動用6名投手，失掉15分打破2013年複賽對古巴失14分的紀錄，當年台灣隊在與日本隊激戰10局後，下一場對古巴氣力放盡，只打7局便被古巴14：0提前結束比賽。
以色列此戰對台灣擊出20安，也打破台灣隊在經典賽被擊出的最多安打紀錄，原紀錄為2006年被日本擊出15支安打，14：3、7局被扣倒，當時的勝投為松坂大輔，而以色列猛敲20安，則僅次於2009年B組預賽澳洲對墨西哥的22安，該場比賽澳洲以17：7、8局扣倒墨西哥。
郭俊麟0.2局失4分皆是責失。（特派記者陳志曲攝）
相關新聞
- 經典賽直擊》郭俊麟投不滿30球 明、後天待命上陣
- 經典賽》誰在一壘？ 美媒熱議台灣這個失誤（影音）
- 經典賽》看球還要接黎巴嫩訊號 2勝對以色列的重大意義
- 經典賽》史上最難堪 台灣險遭以色列扣倒
- 經典賽》這球傳給誰？以色列滿壘短打神奇清壘（影音）
推薦新聞
-
經典賽》投手傳一壘鬧空城 林智勝：來不及補位2017/03/07 17:15
-
經典賽》以色列教練團和台早有淵源 投手教練曾效力中職2017/03/07 17:03
-
以色列接連打敗台韓 日本球迷：真不是普通的強！2017/03/07 16:52
-
經典賽直擊》隊名是以色列 胡金龍：根本就是對美國隊2017/03/07 16:49
-
經典賽》誰在一壘？ 美媒熱議台灣這個失誤（影音）2017/03/07 15:35