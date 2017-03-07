經典賽》首戰出師不利 台灣隊遭以色列強攻15分、20安破紀錄

以色列全場敲出20安，15分痛擊台灣隊，也寫下不少紀錄。（特派記者陳志曲攝）

〔記者石毓琪／綜合報導〕台灣隊今早展開經典賽首戰，對上以色列卻踢到鐵板，先發投手郭俊麟首局僅抓下2出局狂失4分，7局上又因連續安打和失誤丟掉5分大局，7：15吞下敗仗，以色列猛攻20安、15分，不僅打破台灣隊上一屆對古巴一役的紀錄，也是經典賽史上單隊安打第2多。

台灣隊今天對以色列動用6名投手，失掉15分打破2013年複賽對古巴失14分的紀錄，當年台灣隊在與日本隊激戰10局後，下一場對古巴氣力放盡，只打7局便被古巴14：0提前結束比賽。

以色列此戰對台灣擊出20安，也打破台灣隊在經典賽被擊出的最多安打紀錄，原紀錄為2006年被日本擊出15支安打，14：3、7局被扣倒，當時的勝投為松坂大輔，而以色列猛敲20安，則僅次於2009年B組預賽澳洲對墨西哥的22安，該場比賽澳洲以17：7、8局扣倒墨西哥。

郭俊麟0.2局失4分皆是責失。（特派記者陳志曲攝）