經典賽》林哲瑄「蛋殼全壘打」 台灣第2轟來了
2017/03/09 19:41
〔記者石毓琪／綜合報導〕台灣隊今晚迎戰南韓，避免下一屆要從資格賽打起，林哲瑄4局下轟出2分砲，助台灣隊追成5：8，這一顆更是繼普洛法後，又一支「蛋殼全壘打」。
台灣隊張志豪昨晚敲出台灣隊首轟，今天則換第9棒林哲瑄建功，他在4局下對南韓第2任投手沈昌珉轟出2分砲，助台灣隊追成5：8。林哲瑄在賽前6打數僅1安，另有1三振、2保送，今天這支2分砲是他在經典賽的首轟、首打點。
林哲瑄敲出2分砲。（特派記者陳志曲攝）
林哲瑄敲出2分砲。（特派記者陳志曲攝）
林哲瑄敲出2分砲。（特派記者陳志曲攝）
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