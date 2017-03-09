經典賽》林哲瑄「蛋殼全壘打」 台灣第2轟來了

〔記者石毓琪／綜合報導〕台灣隊今晚迎戰南韓，避免下一屆要從資格賽打起，林哲瑄4局下轟出2分砲，助台灣隊追成5：8，這一顆更是繼普洛法後，又一支「蛋殼全壘打」。

台灣隊張志豪昨晚敲出台灣隊首轟，今天則換第9棒林哲瑄建功，他在4局下對南韓第2任投手沈昌珉轟出2分砲，助台灣隊追成5：8。林哲瑄在賽前6打數僅1安，另有1三振、2保送，今天這支2分砲是他在經典賽的首轟、首打點。

林哲瑄敲出2分砲。（特派記者陳志曲攝）

林哲瑄敲出2分砲。（特派記者陳志曲攝）

林哲瑄敲出2分砲。（特派記者陳志曲攝）