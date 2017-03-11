經典賽》八強賽開打 日本推石川步戰荷蘭
2017/03/11 21:17
日本隊石川步。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕經典賽E組複賽將在明天開打，日本將派出洋聯防禦率王石川步先發，而荷蘭則預定派出效力日職軟銀的王牌投手范登赫克（Rick van den Hurk）。
日本將於明天台灣時間晚上6點出戰荷蘭，由石川步先發主投，他在首輪預賽面對古巴的比賽中，4局投球被敲2安打、投出1三振、1四死球，失掉1分。石川步是去年的太平洋聯盟防禦率王，他繳出14勝5敗、防禦率2.16的成績；范登赫克首輪預賽對南韓，4局被敲3安沒有失分。
荷蘭隊范登赫克。（資料照，特派記者陳志曲攝）
至於明天台灣時間上午11點的以色列與古巴之戰，以色列派出大聯盟生涯累積124勝名投馬奇斯（Jason Marquis）先發，他在預賽出賽2場，共4局投球沒有失分；而古巴則派出安坦薩（Noelvis Entenza）先發，他預賽對上日本隊，只投1.1局被敲4安掉1分。
以色列隊馬奇斯。（資料照，特派記者陳志曲攝）
古巴隊安坦薩。（資料照，美聯社）
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