網球》喬帥拍落英國新秀 印第安泉晉級32強
2017/03/13 12:46
喬科維奇順利晉級。（歐新社）
〔體育中心／綜合報導〕昨日球王穆雷（Andy Murray）在印第安泉賽爆冷出局跌破大家眼鏡後，近況不穩定的前球王喬科維奇（Novak Djokovic）也成為眾人焦點，所幸他今天面對世界排名46的英國新秀艾德蒙（Kyle Edmund）以6：4、7：5直落二拍落對手，順利晉級32強。
以第2種子、3界衛冕冠軍之姿參賽的喬科維奇首盤一局未失，且破了對手2個發球局，第二盤破了對手3個發球局仍讓比賽來到搶7，前球王穩穩的以7：5拿下第二盤。下場比賽將面對曾經拿下美網冠軍的阿根廷好手德爾波特羅（Juan Martin del Potro），兩人生涯交手16次，喬科維奇拿下12次勝利。
喬科維奇賽後說道：「我對自己整體表現還算滿意，第一盤我的狀況很好，第二盤開始明顯不穩定，艾德蒙表現很出色，打出非常多致勝球，這是場高質量的比賽。」
喬科維奇向對手比讚。（歐新社）
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