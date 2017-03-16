NBA》傳籃網想要爵士控衛 林書豪上場空間恐減少？

爵士後衛希爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網本季戰績欠佳，球隊已經在規劃季後補強，有美國媒體爆料指出，籃網隊為了想補強後衛陣容，想要爵士球員希爾（George Hill）。

ESPN記者麥馬漢（Tim MacMahon）在廣播節目《The True Hoop》中透露，籃網對希爾有興趣，即使希爾不想為籃網打球，它仍可提出爵士來說會是危險的報價。希爾的合約將在今年夏季到期。

希爾本季出賽40場，場均繳出17.4分、4.2助攻、3.4籃板。他與林書豪都是控球後衛，若籃網能網羅這名好手，很有可能會壓縮林書豪的上場時間。截至台灣時間16日，籃網戰績為12勝54敗，已經與季後賽無緣。

林書豪。（資料照，法新社）