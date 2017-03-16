棒協不堅持了 林德福︰不夠，可能找外籍總教練

林德福明上任體育署長，對國家隊提出重大改革。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者黃照敦／台北報導〕棒協今天召開常務理事會，體育署派員列席協調後，棒協對於未來國家隊「組、訓、賽」權利不再堅持，新任體育署長林德福今晚說︰「這還不夠，我們還有很多要談，可能找外籍總教練。」

林德福透過幕僚在棒協常務理監事會傳達他的想法，棒協祕書長林宗成今晚隨後也表示，願意讓出部分賽事主導權。包括經典賽、世界12強賽和奧運等3項一級賽事。

得知棒協的說詞後，林德福表示，棒協在常務理事會中表示不堅持，既然現在表態了，就是同意了。不過，他們還有很多事要繼續談，林德福說︰「包括未來國家隊總教練可能找外籍教練，這些都要再規劃。等一切都確定後，將對外說明。」

如果棒協不再堅持國家隊「組、訓、賽」權利，中華職棒是否要吃下經典賽、世界12強賽和奧運等3項一級賽事仍有待中職對外說明。