棒協不堅持了 林德福︰不夠，可能找外籍總教練
2017/03/16 21:56
林德福明上任體育署長，對國家隊提出重大改革。（資料照，特派記者陳志曲攝）
〔記者黃照敦／台北報導〕棒協今天召開常務理事會，體育署派員列席協調後，棒協對於未來國家隊「組、訓、賽」權利不再堅持，新任體育署長林德福今晚說︰「這還不夠，我們還有很多要談，可能找外籍總教練。」
林德福透過幕僚在棒協常務理監事會傳達他的想法，棒協祕書長林宗成今晚隨後也表示，願意讓出部分賽事主導權。包括經典賽、世界12強賽和奧運等3項一級賽事。
得知棒協的說詞後，林德福表示，棒協在常務理事會中表示不堅持，既然現在表態了，就是同意了。不過，他們還有很多事要繼續談，林德福說︰「包括未來國家隊總教練可能找外籍教練，這些都要再規劃。等一切都確定後，將對外說明。」
如果棒協不再堅持國家隊「組、訓、賽」權利，中華職棒是否要吃下經典賽、世界12強賽和奧運等3項一級賽事仍有待中職對外說明。
相關新聞
- 棒協證實！讓出經典賽、12強、奧運主導權
- 國家隊組訓賽全交給中職？林德福︰我沒這樣說
- 經典賽》新任體育署長明上任 組訓賽三合一有望？
- 經典賽》最佳球衣評比 日本僅排第五中國第一
- 「不讓選手餓肚子」 新任體育署長要組最強台灣隊
推薦新聞
-
棒協原則同意 一級賽事組、訓、賽交給中職2017/03/16 22:01
-
MiLB》重返美職春訓 「不死鳥」郭泓志今首度登板（影音）2017/03/16 21:11
-
經典賽》新任體育署長明上任 組訓賽三合一有望？2017/03/16 20:32
-
SBL》戴維斯飆「雙十」 璞園大勝達欣挑戰奇蹟2017/03/16 20:00
-
SBL季後賽Live》拒絕淘汰！璞園14分力退達欣2017/03/16 19:54