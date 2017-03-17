UBA》決賽熱血開戰 UBA Girls成另類嬌點

UBA女孩賽前演出。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕今年首度成軍的UBA Girls昨於決賽正式登場，熱情洋溢的舞蹈成功炒熱現場氣氛，11名來自各大專院校的女生，經歷兩個月的特訓，總算一圓表演夢，其中南台科大的樂樂就說，這些日子和UBA Girl一起訓練和彩排，學到很多經驗，就算每周都要通車北上，仍甘之如飴。

樂樂是UBA Girls唯一住在南部的成員，為了和團員一起練習，每周都必須通勤，她說，我一點都不覺得孤單，帶著期待的心情上台北，星期日再帶著充實的心情回家。

北市大的小熊則是壘球選手出身，但本身熱愛跳舞，所以毫不猶豫參加甄選，她說，未來如果有機會會毫不猶豫走表演這條路，畢竟台灣體育運動對於女子選手發展並不好，所以畢業後也希望繼續跳舞。

UBA女孩樂樂（左）與小熊（右）。（記者陳志曲攝）

UBA女孩小熊。（記者陳志曲攝）

UBA女孩樂樂。（記者陳志曲攝）