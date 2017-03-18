一週前活動喊卡！325國球不救了

〔體育中心／綜合報導〕原定3月25日（六）的「棒協要改革，國球自己救」遊行活動確定取消！由於昨日新任體育署長林德福上任，棒協態度改變加上與中職達成協調，主辦認為訴求宗旨變得薄弱，活動一週前臨時喊卡。

台灣隊經典賽3連敗，結果引發國人不滿，矛頭指向組訓的棒協，並有網友於臉書發起遊行，豈料活動一週前宣布取消，讓原本參與人數已達5萬人的活動再次淪為「萬人響應，無人到場」。然而主辦單位募款時引發爭議，活動規劃也沒共識。

主辦單位稍早於臉書說明，「首先，新上任體育署長端利多，棒協鬆手，19年12強20年奧運經典賽皆由中華職棒聯盟主導。我們的上街宗旨與訴求變得相當薄弱。棒協態度的轉變，政府這幾天的積極政策，與中職與棒協達成協調，這都讓我們的活動意義變得很薄弱。」

主辦也提到，遊行主要是針對經典賽協調不成引起的內鬥，造成球迷間的不滿，但在新任體育署長政策宣布後，上街目的變得不具體，加上籌備時間不足，都是取消的原因。

活動取消後，有網友指出撞期中職開幕戰，也有人說，好好的活動被主辦玩壞了，「主辦人自爆」、「被摸頭了？」、「不辦也好」。