UBA》台師大甩開中科大 重返一級挺進冠軍戰

台灣師大拿下勝利挺進冠軍賽。（記者陳志曲攝）

〔記者卓佳萍／新北報導〕台灣師大男籃今天在四強戰以98：76扳倒黑馬中科大，相隔六年，再度挺進冠軍戰，明天將面對頭號種子健行科大。

台師大替補勤明慶攻下全隊最高16分，也成為四強戰勝利功臣，球隊重返一級後，一路闖進冠軍賽，勤明慶表示，這一勝對他們來說意義重大，師大已經六年沒有打冠軍賽了，自己大一時遇到球隊遭禁賽，今年是自己大學最後一年，只剩下明天這場比賽，心情仍是很興奮，就一步一步來吧！

教練陳子威捨棄SBL季後賽戰場，璞園今遭達新淘汰，他表示，在哪裡做事就專注去做，心情上還是有點遺憾，但師大已完成目標，希望大家明天不要留下遺憾，笑著離開球場，一起留下美好回憶。

勤明慶替補攻下全隊最高16分。（記者陳志曲攝）

台灣師大教練陳子威（左）跟球員說明該如何在場上站位。（記者陳志曲攝）