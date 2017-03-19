路跑》台北國道馬拉松雨中起跑 何盡平衝線半馬險勝
2017/03/19 16:26
金門好手何盡平（右）些微差距擊敗周庭印，拿下半馬冠軍。（大漢行銷提供）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕國內唯一歷史最悠久，選手可在國道上暢跑的2017臺北國道馬拉松今日開跑，可惜天公不作美，雨勢不小，但仍澆不熄現場萬名跑者的熱情，許多跑者都跑出佳績，肯亞好手萬波瓦奪下菁英馬拉松組冠軍，國內好手何盡平、傅淑萍抱走半程馬拉松男、女子組冠軍。
萬波瓦跑出02小時32分44秒成績奪冠，他賽後表示：「去年因為受傷沒有表現的很好，今年痊癒了希望可以再次回來挑戰自己。」很開心拿到冠軍。
男子組半馬競爭激烈，國內好手何盡平僅以一步之差領先世大運參賽選手周庭印，抱走冠軍，兩人都跑出01小時12分16秒，幾乎同時抵達，何盡平表示：「今天天氣很適合跑步，和對手這樣的良性競爭對我們都有幫助。」
周庭印衛冕失利，今天遭遇強敵僅奪下亞軍，他坦言，去程時風很大，遇到上坡路段很耗體力。
首度參加國道馬半馬組的長跑女將傅淑萍，一舉摘下后冠，她前年跑過10公里組，今年時間上沒問題，無論天氣如何還是決定來參加半馬，沒想到第一次參與半馬就奪冠，覺得非常開心。
啦啦隊幫國道馬跑者加油。（大漢行銷提供）
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