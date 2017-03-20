NBA》隊友復仇？麥基臉遭印在勇士廁所衛生紙上
2017/03/20 11:39
（取自伊古達拉Snapchat）
（取自D.格林Snapchat）
〔體育中心／綜合報導〕勇士伊古達拉（Andre Iguodala）、D.格林（Draymond Green）今天在Snapchat上發布了有趣的照片：勇士球場的廁所衛生紙上印著隊友麥基（JaVale McGee）的臉！
伊古達拉打趣的說：「所以我要用麥基的臉擦屁股是吧？」而兇手目前還未知，不過最大嫌疑犯的是格林，上個月麥基做了一件毯子給大家，而上面印著格林大大的睡臉，這次可能是一記復仇。
格林熟睡臉毯開箱：
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