NBA》隊友復仇？麥基臉遭印在勇士廁所衛生紙上

（取自伊古達拉Snapchat）

（取自D.格林Snapchat）

〔體育中心／綜合報導〕勇士伊古達拉（Andre Iguodala）、D.格林（Draymond Green）今天在Snapchat上發布了有趣的照片：勇士球場的廁所衛生紙上印著隊友麥基（JaVale McGee）的臉！

伊古達拉打趣的說：「所以我要用麥基的臉擦屁股是吧？」而兇手目前還未知，不過最大嫌疑犯的是格林，上個月麥基做了一件毯子給大家，而上面印著格林大大的睡臉，這次可能是一記復仇。

格林熟睡臉毯開箱：