高爾夫》ASU 邀請賽 業餘好手俞俊安獲團隊冠軍和個人第2名

台灣業餘好手俞俊安（中）與隊友聯手，在主場贏得ASU Thunderbird邀請賽團體冠軍。（取自ASU男子高爾夫推特）

〔記者趙新天／綜合報導〕赴美就讀亞歷桑那州大（ASU）的台灣業餘好手俞俊安，今天在ASU Thunderbird邀請賽與隊友聯手出擊，他們以3回合總計811桿，20桿之差，贏得這個學期亞歷桑那州大的第1個團體冠軍。

這場比賽是ASU所屬的PAC-12聯盟的賽事，在ASU的主場Karsten俱樂部舉行。地主隊兵分兩路都打出不錯的成績，除了俞俊安所屬的校隊贏得團體冠軍，ASU B隊則以3回合總計834桿獲得團體第3名。拉斯維加斯內華達大學以831桿排名團體第2。

俞俊安在前兩回合打出67桿和63桿，今天出發前仍居領先，第3回合打完14洞他賺進3個博蒂，仍居首席。可惜最後4洞出現1個博蒂、2個柏忌和1個雙柏忌，以平標準桿71桿完賽，個人總計201桿，1桿之差並列第2名。個人冠軍被加利福尼亞大學的日裔好手柯林森川以總計200桿奪走。

俞俊安在臉書上留言說：「今天只能說自己太可惜了，在最後緊要關頭的時候犯了一些錯誤！但對我來說這是個非常好的經驗，之後還是會繼續努力加油的！雖然個人差1桿並列第2，但是我們團體拿下這個賽季的第1個冠軍囉！」