MLB》結束2週驚奇之旅 大都會球星下放1A

提波將從1A展開職棒生涯。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕前美式足球巨星提波（Tim Tebow）加盟大都會隊後話題不斷，不但吸引大批球迷進場觀戰，也讓他登上大聯盟春訓展身手，但大都會球團今天宣佈，他新球季將從小聯盟1A起步，結束短短2週的大聯盟春訓之旅。

去年提波宣佈從棒壇復出後讓許多球迷都相當振奮，加盟大都會後也獲球團高規格待遇，不但讓他先從秋季聯盟試水溫，今年更讓他參與大聯盟春訓，引起球迷瘋狂。

不過他在春訓的打擊表現並不理想，總計7戰繳出2成打擊率，但他的防守態度相當職得稱許，積極態度頻被球團誇讚。

大都會總經理柯林斯（Terry Collins）今天宣佈，提波將從1A的哥倫比亞螢火蟲隊開始他的職棒新人年，預計4/6的開幕戰就能登場。

提波現年29歲，以棒球新人來說確實起步較晚，但他受訪時仍展現積極態度，「我只想繼續這個過程，我很開心也很興奮能有這個機會上來與大聯盟好手對抗。」