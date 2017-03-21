MLB》經典賽被隊友撞 皇家捕手明歸隊（影音）

培瑞茲預賽本壘攻防弄傷膝蓋。（資料照，美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕經典賽代表委內瑞拉出征，卻在預賽被隊友撞傷的皇家捕手培瑞茲（Salvador Perez），經過逾一週的休養，明天熱身賽將以DH上場。

培瑞茲在預賽中和同隊代表義大利的布特拉（Drew Butera）本壘相撞，造成左膝蓋發炎，也中斷他在經典賽的旅程。經過一段時間休養，明天先以指定打擊出賽，週六他將回到捕手崗位，預計蹲捕6局。

皇家總教練尤斯特（Ned Yost）表示，培瑞茲準備好了，「不是說他不能接捕，而是讓他能完全健康上陣，直到有需要的時候，他能蹲滿9局。」

至於游擊手艾斯科巴（Alcides Escobar），約斯特表示，預計讓他在這2天歸隊，「休兵日前我想讓他好好休息，他會在週六（台灣時間）的比賽上陣。」

培瑞茲已回到母隊皇家，明天的比賽將以DH上陣。（美聯社）

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