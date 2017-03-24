中職》「誰在一壘」獲經典賽烏龍第2名 林晨樺平常心看待
2017/03/24 20:09
林晨樺（資料照）
〔記者徐正揚／桃園報導〕林晨樺在經典賽暴傳一壘的失誤，被大聯盟評為本屆5大烏龍影片第2名，他倒是平常心看待，當做是個難得的經驗。
林晨樺在對以色列7局上滿壘時，迅速下投手丘處理突襲短打，接球後立刻轉身傳一壘，不料一壘手林益全已經趨前，二壘手林智勝也沒進一壘補位，球一路滾到外野，這個失誤讓台灣隊多丟3分。
林晨樺指出，賽後非常失落，整晚都睡不好，隔天重新回想，既然事情已經過去，心情沒受影響，當作是個難得的經驗，還自我解嘲「不是每個人都能被選進5大烏龍，而且還拿到前2名的！」。
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