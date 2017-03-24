中職》LamiGirls機捷快閃 Lamigo球員擔機捷一日站長

LamiGirls機捷快閃，讓旅客驚艷不己，紛紛合影留念。（桃捷公司提供）

［記者謝武雄／桃園報導］中華職棒28年開幕戰於明天在新莊球場舉行，Lamigo桃猿隊於3月28日進行主場開幕戰，為了號召球迷支持，桃捷公司與Lamigo合作，今天舉辦「LamiGirls快閃機捷列車」及「Lamigo球星一日站長活動」，邀請球迷與旅客同樂。

「LamiGirls快閃機捷列車」活動，邀請活力十足的LamiGirls羚小鹿、王詩妮、班班，從機捷A19桃園體育園區站出發，以快閃的方式來回搭乘機捷普通車至A12機場第一航廈站；至於「Lamigo球星一日站長」活動則是Lamigo球員梁家榮、林柏佑、詹智堯、朱俊祥，分別至機捷A8長庚醫院站、A18高鐵桃園站擔任一日站長，LamiGirls和Lamigo球員也沿途發送球衣徽章，更讓旅客驚艷不己，球迷們還紛紛要求合影留念。

Lamigo桃猿隊所在的桃園國際棒球場，就位於機捷A19桃園體育園區站，為了慶祝桃園主場成為首座捷運球場，Lamigo桃猿隊將於3月28日在主場舉辦「桃捷趴」，開幕戰將換上桃捷主題球衣「SPEED」應戰，也將邀請桃園市長鄭文燦、桃園市吉祥物ㄚ桃、園哥，與桃捷公司董事長劉坤億一同開球。

LamiGirls機捷快閃，讓旅客驚艷不己，紛紛合影留念。（桃捷公司提供）

Lamigo球員一日站長，讓旅客驚艷不己，紛紛合影留念。（桃捷公司提供）

LamiGirls機捷快閃，讓旅客驚艷不己，紛紛合影留念。（桃捷公司提供）