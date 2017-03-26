NBA》復出再等等 柯爾：杜蘭特還需要幾周
2017/03/26 08:55
勇士總教練柯爾（資料照，歐新社）
〔體育中心／綜合報導〕勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）的左膝傷勢復元良好，已經可以進行跳投和跑步的練習。外界原先都認為復出之日不遠，不過今日勇士主帥柯爾（Steve Kerr）出面表示，杜蘭特要回到先發陣容還需要幾個星期。
「我的意思是，我們會詢問訓練員有關於讓杜蘭特復出的事。我想我們會先讓他上場時間少一點，並依據他的身體狀況來建立自己的節奏，而這將對整個輪替產生骨牌效應。等走到了那一步時，我們會想出辦法，但這不是我現在需要思考的事，因為杜蘭特離復出還需要至少好幾個星期。」柯爾說。
杜蘭特本季在勇士表現傑出，場均可得25.3分、8.2籃板、4.8助攻及1.6個火鍋，他的出手命中率則有53.7%。杜蘭特二月底就因傷缺陣，外界原先認為，杜蘭特能在例行賽結束前回歸，但依柯爾的說法，可能還得等一等。在杜蘭特缺賽期間，勇士取得8勝4敗的成績。
杜蘭特（中）復出還需要幾周時間。（資料照，美聯社）
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