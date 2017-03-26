MLB》黃載均獲選春訓最佳球員 開季有望登大聯盟
2017/03/26 14:16
黃載均有望開季登上大聯盟。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕南韓「甩棒天王」黃載均為一圓大聯盟夢想，放棄韓職的大合約，以小聯盟約加盟舊金山巨人，而以他春訓的亮眼表現，很有可能開季就進入大聯盟25人名單。
黃載均今天敲出再見安打，幫助球隊擊敗教士，還被球隊票選獲得Barney Nugent獎，這個獎項為紀念前球隊訓練員Barney Nugent，被用來表揚首次參加大聯盟春訓就擁有好表現的球員，黃載均春訓出賽22場表現不俗，共計敲出12支安打、4轟，打擊率3成08。
過去主打游擊的黃載均，來到巨人後改守三壘、一壘與左外野，他的最大敵人包含努內茲（Eduardo Nunez）、吉拉斯比（Conor Gillaspie）以及希爾（Aaron Hill）等人，其中春訓以努內茲的2轟、3成33打擊率最為亮眼，其餘2人的打擊率都不及2成5，且都沒有全壘打的演出。
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