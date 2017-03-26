UVL》7連后+10連霸 台師大包辦男女排冠軍

台灣師大男女排各自完成連霸任務。（大專體總提供）

〔記者張浩群／綜合報導〕105學年UVL大專排球聯賽公開一級男、女子賽冠軍今天出爐，都由台灣師範大學包辦，台師大女排完成跨季82連勝和7連霸，而男排則是完成10連霸的霸業。

台師大女排今天在公開女一級冠軍戰以25：14、20：25、23：25、25：13、15：12擊敗正修科大封后，而男排接力登場以25：27、25：20、25：18、25：17力退國立台北教育大學，順利完成十連霸。

台灣師大女排完成UVL跨季82連勝、7連后，球員開心釋放壓力。（大專體總提供）

台灣師大女排完成UVL跨季82連勝、7連后，全隊在比賽結束一刻於場中開心擁抱慶祝。（大專體總提供）

台灣師大女排隊長「阿非」陳菀婷賽後表示：「其實賽前就做好打滿5局的心理準備，告訴學妹這場會是硬仗，大家就開心打球、放開打，相信自己的隊友，拿下勝利很開心，也釋放了力保連勝、連后的壓力，大專聯賽最後一年，我也算是和大家一起打下一個美好回憶。」

最後一次披上台灣師大男排戰袍的許美中，賽後表示：「雖然我外表看來淡定，但其實內心還蠻亢奮的。球隊本季就像一台拼裝車，從預賽、複賽到決賽經歷很多考驗，中間在複賽階段輸給樹德科大中斷連勝，對我們來說是啟發也是警惕，冠軍戰就努力打出應有態度。」

許美中補充：「完成十連霸，不是屬於一個人的勝利，而是整個球隊、師大，在球隊十連霸期間，我參與了7次冠軍，算是球隊本季陣容中最資深的，看著球隊一步一步進步，每年遇到的高低起伏，以這座冠軍最令我印象深刻。」

台灣師大教練張恩崇透露，完成十連霸卸下重擔，接下來就看學校在新任教練方面有無人選，有的的話，自己未來有意退居到助理教練。

國北教大連續兩年打進冠軍賽，卻也突破不了台灣師大這道牆，教練林顯丞表示：「球隊進步很多，畢竟師大在身材、戰力深度上高出一截，第1局我們表現很好，但3、4兩局體力下滑之後，失誤也跟著變多了，不過我們已經創下球隊歷史，連續兩年打進冠軍賽，球員努力值得肯定，我們從去年8月開始訓練、比賽，到今天落幕，明天起就先放大家假吧！」

個人獎項方面，公開男一級MVP是台灣師大吳宗軒，最佳自由球員國北教大張昀亮，最佳中間攔網球員國北教大張昇倫、中原大學劉委侃，最佳邊線攻擊球員國北教大張閔舜、台灣師大許美中，最佳舉球員國北教大石修智；公開女一級MVP台灣師大陳姿雅，最佳自由球員中山大學陳怡杏，最佳中間攔網球員台北市大吳秀玲、正修科大曾琬羚，最佳邊線攻擊球員中山大學韓俜亭、正修科大王欣婷，最佳舉球員正修科大張妤嘉。

台灣師大顏振富（左）扣殺。（大專體總提供）

台灣師大吳宗軒（前）在球隊得分後開心歡呼。（大專體總提供）

台灣師大女排UVL公開女一級七連霸。（大專體總提供）

台灣師大男排UVL公開男一級十連霸。（大專體總提供）

國北教大張昀亮（左二起）和張昇倫，中原大學劉委侃、國北教大張閔舜、台灣師大許美中、國北教大石修智。（大專體總提供）

中山大學陳怡杏（左二起）、正修科大曾琬羚、中山大學韓俜亭、正修科大王欣婷與張妤嘉。（大專體總提供）