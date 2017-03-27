MLB》敲安後站上一壘的感覺 殷仔：「我會記住你的！」
2017/03/27 13:38
〔記者倪婉君／綜合報導〕「安打後站上一壘的感覺，我會記住你的！」陳偉殷今在大聯盟熱身賽敲安，賽後也開心po出和「首安球」的合照，更期待真正的大聯盟首安能快點出現。
殷仔對紅雀先發5局失3分吞敗，但他在5局上2出局從紅雀先發投手李克手中敲安，成為此役的最大亮點；殷仔在官方臉書表示，「我自己也很希望首安快點來，總算跨出了第一步，接下來就希望首安快點來。安打後站上一壘的感覺，我會記住你的！」
雖然只是熱身賽，但這支安打畢竟是殷仔赴美後正式比賽的第1安，他也感謝去年返台後同學高國輝的特訓。殷仔還說，「其實自己是覺得，反正至少能碰得到球就好，其他就不去想那麼多，畢竟要從大聯盟投手手中敲出安打，其實沒有想像中那麼簡單。」
陳偉殷開心po出和「首安球」的合照。（取自陳偉殷官方臉書）
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