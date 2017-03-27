春甲》連2場加賽史上頭一遭 小將熱血燃燒196球還想拚

〔體育中心／綜合報導〕日本春季甲子園（選拔高等學校野球大會）正如火如荼開打，昨天大會史上首次出現2場「加賽對決」的戲碼，福岡大大濠王牌投手三浦銀二燃燒手臂苦撐15局狂投196球，雖然未能幫助球隊取勝，但他明天有可能還可以上場投球。

春甲昨天首次出現連2場需要加賽才能決勝負的比賽，福岡大大濠與滋賀學園苦戰15局戰成1：1平手，大大濠高三王牌投手三浦銀二完投15局燃燒196球僅失1分，無奈打線不給力，無法拿下完投勝。三浦銀二賽後表示，這是他第一次投到延長賽，如果明天可以登板的話，他想要再上場投球，幫助學校守住勝利。

而高崎健康福祉大高崎與福井工大福井也是激戰15局，最後以7：7握手言和，福井工大福井雖然在最後第15局攻占三壘，但卻發生跑壘失誤葬送了贏球機會，兩場加賽將在明天決一死戰。