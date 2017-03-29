NBA》遭亞里札撞倒壓頭 麥卡杜左眉撕裂傷（影音）
2017/03/29 11:12
〔體育中心／綜合報導〕勇士今作客波士頓，終場以113：106戰勝火箭，但在比賽途中卻傷了球員麥卡杜（James Michael McAdoo）。
在第一節時，火箭球員亞里札（Trevor Ariza）將麥卡杜撞倒，之後亞里札又不小心被倒在地上的麥卡杜絆倒，亞里札重重壓到麥卡杜的頭，造成麥卡杜頭部嚴重撞擊地面，之後他表情痛苦離開場內。
事後麥卡杜左邊眉毛的傷口已經進行縫合手術，之後也會進行腦震盪評估。而麥卡杜上場4分鐘，留下1助攻及1個火鍋。
亞里札（左）不慎壓到麥卡杜（右）。（歐新社）
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