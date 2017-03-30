中職》林泓育雙響砲 還在測試自己的揮棒

林泓育（中）今天敲出兩發全壘打。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕Lamigo桃猿「小胖」林泓育今天轟出生涯第7次的單場雙響砲（另有1次單場3轟），他表示，其實目前還在調整階段，只要是好球就積極出棒，測試自己揮棒的感覺還差多少。

林泓育表示，兩支全壘打分別打到直球和變化球，因為球季剛開始，想要多打多測試自己的揮棒，所以沒有鎖定什麼球路，好球就積極出棒。

中職本季才進行7場比賽，已經出現21支全壘打，林泓育是繼中信兄弟林智勝和統一獅鄭鎧文，第3個擊出單場雙響砲的打者。

林泓育表示，或許又會有人討論球的反彈係數等問題，但是就他的觀點來看，中職只有4隊，對戰組合變化少，打者對投手都很熟悉，攻擊上自然會佔有一些優勢。