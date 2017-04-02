NBA》生涯第400場出賽 林書豪8助攻率籃網止敗

〔記者陳人齊／綜合報導〕3月份拿下7勝10敗的籃網，今天在主場與魔術交手，兩隊在前3節互有領先，最終籃網在第4節開局打出11：0氣勢奠定勝基，以121：111擊敗魔術，終止2連敗。

籃網中鋒羅培茲（Brook Lopez）今天過29歲生日，他全場轟下30分、7籃板開心慶祝，但林書豪卻陷入低潮，全場14投僅3中，勉強拿下8分、8助攻的成績。

籃網替補大軍今天扮演獲勝關鍵，合計拿下72分，包含第4節開局的11：0攻勢，就是由大前鋒布克（Trevor Booker）與汀維迪（ Spencer Dinwiddie）2人聯手拿下，布克替補上場23分拿下23分、8籃板，得分寫下本季新高。

此外今天也是林書豪生涯第400場出賽，自從他3月份傷癒歸隊後，籃網打出8勝10敗戰績，但戰績仍以17勝59敗在聯盟墊底。

林書豪今天狀況不佳，僅得到8分。（美聯社）

羅培茲（左）、林書豪（右）。（美聯社）