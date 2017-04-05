MLB》手肘韌帶部份撕裂 經典賽王牌投手停機

魯戈本屆經典賽代表波多黎各出賽。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會今天宣布菜鳥先發魯戈（Seth Lugo）右手肘韌帶有部份撕裂傷，不過先不考慮韌帶置換（Tommy John）手術，而是先接受PRP（高濃度血小板血漿）治療，預計至少休2週。

魯戈上月代表波多黎各參加經典賽，總計先發3場，包括最後的冠軍戰，若涵蓋大聯盟春訓的投球，他總計投了大都會全隊最多的26.1局，歸隊後就傳出手肘不舒服，無法進入開幕戰陣容。

過去肘韌帶撕裂傷常令人聯想TJ手術，但並非所有投手都會動手術治療，像是洋基王牌田中將大就成功以PRP療法復元，去年出賽超過30場，本季還擔任開幕戰先發。

魯戈是大都會2011年第34輪選進的璞玉，去年首度登上大聯盟就繳出5勝2敗、防禦率2.67的好成績，他還有顆轉速史上最高的曲球，可惜因為肘傷，目前暫時沒有復出時間表。