NBA》三巨頭合力狂攻94分 騎士紀錄之夜大破勇士

詹姆斯大三元。（法新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕三連敗的騎士今找回衛冕軍霸氣，首節就轟下NBA最多的49分，全場幾乎都維持雙位數領先；「大帝」詹姆斯攻下31分、11籃板和10助攻，完成生涯總冠軍戰的第9次大三元，終場在「三巨頭」詹姆斯、厄文和洛夫合得94分的帶領下，聯手助騎士137：116擊敗勇士，系列賽扳回一城。

詹姆斯好友「閃電俠」魏德也到克利夫蘭幫騎士加油，騎士厄文手感火燙，轟下全場最高40分，外加7籃板，洛夫則貢獻23分，J.R史密斯再度投進5顆三分彈，攻下15分。

陷入背水一戰的騎士，開賽火力就完全爆發，首節瘋狂轟下49分，打破NBA總冠軍賽史上的單節得分紀錄，該節洛夫貢獻14分、厄文11分，騎士取得16分領先。

次節騎士持續砲轟勇士，單節再度轟下37分，半場86分再度刷新81分的聯盟紀錄，兩隊半場合得154分，同時也是史上第一；總計騎士上半場以超過59%的超高命中率，砍進13顆三分球，「三巨頭」完全主宰戰局，厄文28分、詹姆斯22分、8助攻和6籃板，洛夫17分。

勇士上半場攻下68分，卻陷入多達18分的落後，相當罕見，杜蘭特攻下22分是全隊最高，「浪花兄弟」柯瑞和K.湯普森遭嚴防，兩人皆只貢獻6分

詹姆斯半場就創下多項紀錄，總冠軍賽得分超越「籃球之神」喬丹的1176分，躍居史上第3，詹姆斯季後賽出賽場次達216場，追平歐尼爾，成為史上第七。

騎士第三節繼續寫紀錄，前三節就轟下20顆三分球，刷新NBA總冠軍賽的歷史紀錄，騎士多點開花，老將D.威廉斯也加入戰局，單節攻下5分，成為他生涯在總冠軍賽首度得分，前三節騎士已經轟下115分，仍握有16分領先。

末節勇士立刻打出8：0的開局，將比數縮小至11分，所幸厄文立刻連拿5分，再將分差拉回16分，隨後詹姆斯完成大三元，生涯總冠軍戰大三元次數超越魔術強森，9次成為史上最多的球員。

此役雙方打得激烈，兩隊總計有七人吞下技術犯規，勇士杜蘭特攻下全隊最高35分，柯瑞手感不佳，三分球9投2中，僅攻下14分。