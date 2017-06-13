日職》7安狂轟老東家 巨人棄將貼心舉動讓球迷淚推（影音）

大田泰示向火腿球迷道歉。（取自太平洋聯盟TV）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿上週在札幌巨蛋迎戰巨人，從東京轉戰北海道的外野手大田泰示對老東家火力全開，3戰10打數狂敲7安打，包括2發全壘打，讓巨人監督高橋由伸批評自家球員不像話，成為兩隊交手的焦點之一。

大田泰示是巨人2009年第一指名選進的好手，曾披上松井秀喜的巨人隊背號「55」被視為接班人，但效力巨人8年僅9發全壘打，去年11月被送到火腿，火力徹底解放，本季至今已有8發全壘打，全隊僅次於洋砲萊爾德。

9日對上巨人首戰，大田泰示擔任第六棒，那天是他的生日，全場球迷在他2局上場打擊時，將應援曲換成生日快樂歌，球迷唱完歌之後，大田隨即擊出系列賽首安，開始瘋狂的棒打老東家戲碼。

生日快樂歌後敲安：

第二戰，大田轉任開路先鋒，首打席就轟出全壘打，單場4打數3安打，也讓日媒浮現巨人不會養成的批評聲浪。雖然是棒打老東家，不過大田並不認為他是復仇，反倒在全場4萬多名球迷面前，做出一個非常掃興、但格外貼心的舉動。

大田賽後接受英雄訪問時，按照札幌巨蛋慣例最後都會呼喊口號「火腿最棒」。然而，當主持人要求時，大田連忙雙手交叉，隨後拿著麥克風對全場4萬名主場球迷表示，「雖然很想要做這件事，但是今天有特別的狀況，請原諒我，對不起！」頓時球場夾雜笑聲與嘆息聲。

在巨人隊狀況低迷之際，大田給足老東家面子的舉動讓日本球迷很感動，「很講道義的球員，這就是他為何被人們喜愛的理由。」、「考量到老東家的感受，真的是個好人，希望你能成為日本火腿的台柱！」

大田泰示表示，過去8年多虧巨人隊的照顧，才有今天的表現，一直都對他們很感謝，直到今天都不會忘記。

大田向球迷道歉（7：26開始）