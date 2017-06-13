日職》羅德王牌復活！石川步首勝開胡

羅德王牌石川步今天奪下本季首勝。（取自日刊體育）

〔體育中心／綜合報導〕開季表現不佳的羅德投手石川步，今天先發對戰橫濱DeNA重拾王牌身手，主投7局飆9K失1分，隊友用火力相挺，全場狂掃12安，羅德終場以8：1擊敗橫濱DeNA，石川本季首勝終於開胡。

羅德1局上靠著荻野貴司和角中勝也的串連安打先馳得點，石川步雖然前4局每局都讓人上壘，但是總能守住不失分，第5局大展K功，連飆3K三上三下，羅德第6局攻勢再起，單局敲出5支安打和3次保送，包括捕手田村龍弘在滿壘時擊出的清壘二壘安打，單局狂灌5分奠定勝基，羅德終場以8：1大勝橫濱DeNA。

石川步主投7局飆9K，挨7安失1分，7度叩關本季首勝終於開胡，他賽後受訪時表示，真是抱歉，開季到現在為大家添麻煩了，希望以後能繼續保持下去。羅德與橫濱交流戰第2戰，台灣左投陳冠宇將掛帥先發，挑戰本季第2勝。