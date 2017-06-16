NBA》爽！勇士生涯119分鐘 賺千萬又有資格拿冠軍戒

如果杜蘭特沒受傷，卡德隆無疑能獲得冠軍戒指。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕勇士在總冠軍賽以4：1擊敗騎士，奪下隊史第5座冠軍，榮獲FMVP的杜蘭特（Kevin Durant）無疑是最大贏家，不過美國媒體「Opencourt Basketball」打趣寫道，卡德隆（Jose Calderon）是最有趣的案例。

回到今年3月，勇士隊已承諾要簽下前湖人後衛卡德隆，未料杜蘭特卻受傷，讓勇士改簽巴恩斯（Matt Barnes）頂替。不過由於和卡德隆已有口頭協議，勇士仍支付41.5萬美元（約新台幣1281萬），卻在119分鐘後就釋出。

卡德隆不僅時薪高達20萬7500美元，他還是個NBA冠軍隊成員。美媒表示，由於他在球季某個時間點成為球隊一部份，已具備獲得冠軍戒指的資格，當然最後還是要看勇士給不給，「這可能是NBA史上最不值得的冠軍戒。」文章作者卡洛斯寫道。