MLB》開轟不慎扭傷腳 波西預計休2天（影音）
2017/06/16 14:33
〔體育中心／綜合報導〕巨人看板球星波西（Buster Posey）今在對上洛磯的比賽不慎扭傷左腳，所幸傷勢並不嚴重，但還是得休息兩天。
波西今在7局上時轟出一記全壘打，但在揮棒時卻扭傷左腳，他也因此提早下場。賽後防護員認為此傷勢是波西2011年的腳踝手術舊傷所引起，造成他左腳踝腫脹，預計將會休息2天。
而巨人在打完前6局，原先還以1：9大幅落後，不過後來7局時展開反攻，甚至一度將比分追平，不過洛磯外野手塔皮亞（Raimel Tapia）最後敲出再見安打，終場巨人以9：10敗給洛磯。
波西在受傷前，共敲出3支安打，並帶有2分打點，表現不俗。
波西在開轟後就扭傷左腳。（美聯社）
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