日本公開賽》不敵「韓」流 靜思配無緣爭冠

鄭怡靜／陳思羽無緣爭冠（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕本土最強組合鄭怡靜／陳思羽，今天在日本桌球公開賽女雙四強戰以1:3不敵南韓組合田志希／梁夏銀，無緣爭冠，這也是靜思配繼卡達公開賽之後，今年第二度敗給這組南韓女雙。

鄭怡靜／陳思羽首局在10:8聽牌下，錯失兩個局末點，以11:13被逆轉﹔第二局靜思配以11:3扳回一城，但關鍵第三局，雙方鏖戰至9平時，鄭怡靜、陳思羽先後出現回球掛網，以9:11失守﹔第四局靜思配在開局1:4落後時，雖然緊急喊出暫停，仍無法止住頹勢，終場以3:11落敗。

在女雙出局後，鄭怡靜還有女單賽事，今天下午2點八強戰將迎戰世界排名第9的德國女將韓瑩，過去兩人交手3次，鄭怡靜還沒開胡，今天要力求突破。

南韓組合田志希／梁夏銀闖進女雙決賽（取自國際桌總官網）