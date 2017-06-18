MLB》另類「主場」溫暖 親友包兩大台巴士為法官加油

〔體育中心／綜合報導〕洋基本週作客奧克蘭與運動家展開四連戰，加州出身的菜鳥「法官」賈吉（Aaron Judge）充分感受到另類「主場」溫暖，因為他的親朋好友包了兩大台巴士，專程到球場為他加油。

賈吉在加州林登長大，距離奧克蘭球場車程約1.5小時，賈吉把握家鄉附近比賽的難得機會，拿了大約150張票邀請親友到場看球，大夥包了兩台巴士熱情相挺，賈吉表示，家鄉教會的朋友們全都來了。

「真的超讚的，看到家人與朋友很開心。一路走來有好多人支持、幫助著我，假日的比賽還有很多人會來，我好興奮啊！」賈吉說，他在賽前特地抽空與親友們見面，重溫家鄉溫暖，高中教練也到場為他加油，而賈吉也不負眾望在返鄉第二戰開轟，向親友獻上遙遠祝福。

賈吉在家鄉親友面前開轟。（資料照，法新社）

2010年，當時年僅18歲的賈吉初次來到運動家主場練習，那是他第一次踏入大聯盟球場，因此印象特別深刻，賈吉回憶：「那是座很大的球場，能有機會上場打擊真的超酷的，老實說，我那天很緊張，我試著要拿出最佳表現，但其實我享受著在那的每一分鐘，那是我待過最棒的球場。」

幾周後，運動家在選秀會第31輪選中法官，但賈吉選擇繼續升學而未簽約，大學時期表現出色、年年入選年度第一隊的賈吉於2013年再獲青睞，被洋基在選秀會第32輪挑中，於小聯盟奮鬥3季後，本季在大聯盟大放異彩。

賈吉以23轟暫居聯盟全壘打王。（資料照，美聯社）