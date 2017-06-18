中職》不在意6局無安打 史博威大嘆沒贏可惜
2017/06/18 16:31
史博威6局演出無安打。（記者林正堃攝）
〔記者徐正揚／新北報導〕Lamigo桃猿與富邦悍將下午在新莊打完6局，因雨裁定以1：1和局，史博威雖沒被擊出安打，因未滿9局不成立「無安打比賽」，他覺得可惜的不是只能列為參考紀錄，而是6局下失分導致球隊該贏未贏。
史博威指出，當比賽進入中段，知道自己是無安打比賽狀態，「我有看到記分板，安打那邊還是零」，打職棒以來不曾投過「無安打比賽」，覺得可惜的不是只打6局就裁定結束，而是6局下失分導致被扳平沒贏。
史博威表示，2010年有過連續5場打不成的經驗，這次將近2週都沒比賽還是頭一回碰到，「下雨其實還好，主要是場地濕滑、紅土軟爛，影響比較大」，雖然體力不是問題，辛苦的是幾乎每天都要為可能出賽做準備，無法正常做重量訓練。
在下雨天比賽，對戴眼鏡的史博威，多少有點困擾，「雨水會打在鏡片上，就算擦過還是濕的，因為身體跟衣服都是濕的，怎麼擦都還是會霧霧的。」他說。
相關新聞
- 中職Live》桃猿、悍將平手裁定結束 史博威6局無安打
- 中職》柏融大王賣力飛撲接球 史博威拍手叫好（影音）
- 中職》大雨過後 新莊棒球場再現「龜」影
- 中職》台南獅象賽午場又延 7/2洲際再戰
- 陽岱鋼昨開轟今能否延續手感？今日賽事預告與轉播
推薦新聞
-
中職Live》獅 VS 象2017/06/18 17:14
-
中職》不在意6局無安打 史博威大嘆沒贏可惜2017/06/18 16:31
-
MLB》柳賢振變化球太刁鑽 紅人強打也嚇一跳（影音）2017/06/18 14:34
-
MLB》曾仁和6局丟7分吞敗 胡智為後援0.2局無失分2017/06/18 14:20
-
MLB》強打必參加全壘打大賽？春天哥：我就不愛2017/06/18 14:12