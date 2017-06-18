中職》不在意6局無安打 史博威大嘆沒贏可惜

史博威6局演出無安打。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕Lamigo桃猿與富邦悍將下午在新莊打完6局，因雨裁定以1：1和局，史博威雖沒被擊出安打，因未滿9局不成立「無安打比賽」，他覺得可惜的不是只能列為參考紀錄，而是6局下失分導致球隊該贏未贏。

史博威指出，當比賽進入中段，知道自己是無安打比賽狀態，「我有看到記分板，安打那邊還是零」，打職棒以來不曾投過「無安打比賽」，覺得可惜的不是只打6局就裁定結束，而是6局下失分導致被扳平沒贏。

史博威表示，2010年有過連續5場打不成的經驗，這次將近2週都沒比賽還是頭一回碰到，「下雨其實還好，主要是場地濕滑、紅土軟爛，影響比較大」，雖然體力不是問題，辛苦的是幾乎每天都要為可能出賽做準備，無法正常做重量訓練。

在下雨天比賽，對戴眼鏡的史博威，多少有點困擾，「雨水會打在鏡片上，就算擦過還是濕的，因為身體跟衣服都是濕的，怎麼擦都還是會霧霧的。」他說。