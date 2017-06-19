NBA》史上前6次狀元籤交易 綠衫軍2度藉此奪冠

七六人考文頓（左1）、西蒙斯（左2）、恩比德（右1），與未來可望成為七六人球員的佛爾茲（右2）合照。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克與七六人這筆涉及狀元籤的交易將在台灣時間今天晚間正式完成，這是NBA史上第7次交易狀元籤的情況，前面6次裡塞爾提克就佔了2次，並藉此得到7座總冠軍，而塞爾提克隊史總共拿下17次冠軍。

1950年，塞爾提克把狀元籤交易到活塞，換回後衛夏曼（Bill Sharman），夏曼後來幫助綠衫軍贏得4座總冠軍，後來入選籃球名人堂。至於當年選秀狀元謝爾（Chuck Share），他只有在1958年隨聖路易老鷹拿下唯一一座總冠軍。

塞爾提克在1980年時用狀元籤跟勇士換中鋒派瑞許（Robert Parish）探花籤以及麥克海爾（Kevin McHale），這筆交易奠定綠衫軍在1980年代的強盛，他們也贏得3座總冠軍。當年穿上勇士球衣的狀元卡羅（Joe Barry Carroll）生涯平均17分，表現不錯，曾在1987年入選明星賽，但他沒有拿過總冠軍，更無法跟這2位名人堂球員相提並論。

塞爾提克今年再度將狀元籤交易出去，選秀會當天會選誰、未來的發展如何，都將吸引外界的目光。此外，佛爾茲若順利加入七六人，未來表現也勢必被拿來與選秀探花比較。

夏曼。（取自NBA官網）

派瑞許（左）、柏德（中）、麥克海爾（右）。（取自NBA官網）