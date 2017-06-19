中職》緊盯新人測試會 蔗總：找到黃金了！

統一獅代總教練黃甘霖。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕中華職棒今天舉行2017年新人測試會，獲推薦參加選秀名單將在明天（20日）公佈，統一獅代總教練黃甘霖在會後說：「找到黃金了！現在要回台南開會，看有沒有錢買黃金。」

獅隊教練團由黃甘霖帶隊，一、二軍教練與球探共有8人到場觀看，陣容相當浩大，由於獅隊昨天與中信兄弟打到很晚，測試會從上午8時20分開始，到下午4時後才結束，黃甘霖不諱言：「真的好累，都快睡著了，但有看到還不錯的選手，回去後會立刻開會」。

黃甘霖指出，獅隊著眼未來性，鎖定26歲以下的好手，若26至28歲的選手能在1年內出賽，也會納入考慮，相信可以提升下半季與明年的戰力深度。